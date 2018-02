Un appuntato dei carabinieri di 44 anni, Luigi Capasso, in servizio a Velletri, nei Castelli Romani, ma residente a Cisterna di Latina, ha sparato alla moglie, ferendola gravemente. Al momento si è chiuso in casa con le due figlie di 14 e 8 anni. Sulla sua pagina Facebook, qualche giorno fa, l’uomo aveva postato una frase del giorno che dice: "Non dire mai a me non accadrà, tutto capita anche quello che non avresti mai immaginato".La storia ha avuto un epilogo ancora più atroce. L'uomo ha ucciso le figlie e si è ucciso.