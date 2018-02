Avvenimenti previsti per mercoledì in Sicilia1) CATANIA - Municipio, sala Coppola, ore 10:30 Il consigliere comunale Riccardo Pellegrino presenta la sua candidatura a sindaco alle amministrative della prossima primavera.2) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11:30 Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e l'assessore alla Formazione Roberto Lagalla incontrano i giornalisti per illustrare l'Avviso per la costituzione di un catalogo regionale dell'offerta formativa.3) PALERMO - Sala degli Specchi, Villa Niscemi, ore 11:30 Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola e alla Salute, Giovanna Marano, presentano un'iniziativa condivisa sui vaccini che verrà avviata negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali.4) SIRACUSA - Museo regionale Paolo Orsi, ore 12:00 Il direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici, Maria Musumeci, traccia un primo bilancio della mostra "Pantalica, un sito siciliano tra Protostoria e Medioevo", inaugurata all'Antiquarium medievale di Sortino il 16 dicembre scorso e prolungata fino al 23 maggio.5) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 18:30 Presentazione del nuovo romanzo di Gian Mauro Costa "Stella o croce", Sellerio. Con l'autore dialoga la scrittrice Evelina Santangelo.