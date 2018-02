e qualche giorno fa ha guidato il "plotone" composto da 25 modelle curvy che - incuranti del gelo - hanno sfilato in intimo davanti al Duomo di Milano nell'ambito di un flashmob ribattezzato "Body Positive Catwalk".durante la Settimana della Moda milanese con lo scopo di celebrare le donne che, non rientrando nelle misure standard, vengono escluse dalle passerelle.su Instagram - per abbattere le etichette, unendo modelle a donne normali, ragazze alte a basse, magre a meno magre e per me SIAMO TUTTE BELLISSIME e spero che daremo il coraggio a chi si sente inadeguato, di trovare la propria #CONFIDENCE e cambiare la sua vita! Ognuna di queste 25 donne ha una storia straordinaria".che penso che potrei provare a fare qualcosa per l’accettazione di se durante la fashion week, quando in Italia le modelle curvy non fanno parte di nessuna sfilata ufficiale. Ho pensato a parate, interviste ai passanti e molto altro e finalmente, circa 30 giorni fa, mi sono detta: POSSO FARLO, posso ricreare questo anche in Italia, dove se solo hai un buco di cellulite (magra o grassa che tu sia) sei fuori dai giochi..ed invece eccoci qua a Metterci in gioco come non mai!".- prosegue - Siamo donne diverse per taglia, altezza e tanto altro. Faceva freddo, tantissimo, ma la motivazione è stata più forte della neve!!!!!".di disturbi alimentari, fa la modella curvy dal 2009 e ha aperto un blog "Love Curvy by Laura Brioschi" in cui parla di make-up, alimentazione e cosmetica rivolgendosi alle ragazze che "sono belle e a volte lo dimenticano, che combattono con il peso da una vita".