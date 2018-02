- Due chilogrammi di marijuana, 250 grammi di cocaina, 400 grammi di eroina, 4 bilancini di precisione e oltre 200 mila euro sono stati sequestrati dalla polizia nell'abitazione del quartiere di Mazara due, di una coppia di incensurati che è stata arrestata con un'altra persona.Nella casa della coppia sono stati sequestrati due casseforti contenenti la complessiva somma di 233.000 euro ritenuti provento delle illecite cessioni di droga e inoltre smartphone e orologi che gli acquirenti lasciavano come pegno in cambio dello stupefacente, un fucile da caccia calibro 12 semiautomatico con matricola cancellata, una pistola colt calibro 22 anche questa con matricola cancellata e 87 cartucce calibro 12 illegalmente detenute.Gli arrestati sono accusati di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di detenzione in concorso di armi clandestine. In attesa della convalida degli arresti i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Trapani e la donna al Pagliarelli di Palermo. (ANSA).