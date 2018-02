PALERMO - Alcuni beni sequestrati in via preventiva all'armatorelo scorso 6 febbraio, gli sono stati restituiti dopo gli accertamenti bancari che hanno portato all'ulteriore s. Il provvedimento di restituzione deciso dal Gip di Palermo ed eseguito dai carabinieri, serve a non oltrepassare i 10.108.444,65 euro, ritenuta la cifra dell'ingiusto profitto percepito da Morace.All'armatore sono stati restituiti un'auto, un terreno agricolo a Caivano (NA), la quota di partecipazione nel, pari al 50% del capitale sociale; quote di partecipazione azionaria nella spain misura tale da limitare il sequestro sul 75% del capitale sociale. (ANSA).