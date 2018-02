Undi Siracusa, di 60 anni, originario di Palermo ma residente a Siracusa, è stato denunciato perai danni dello Stato. Secondo il Nucleo operativo provinciale del Corpo forestale di Siracusa, che ha condotto le indagini,: il sessantenne, dal 2007 al 2015,avrebbe cambiato ripetutamente la sua residenza, fissandola a Pachino ed a Portopalo, pur vivendo a Siracusa. Ed avrebbe chiesto al suo ufficio il rimborso per recarsi in ufficio a Siracusa. I controlli avrebbero accertato che in quelle case dove l'uomo aveva dichiarato di vivere non vi era consumo neanche di luce e acqua. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei beni dell'uomo. (ANSA)