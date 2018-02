elle strade del centro, per controllare eventuali infrazioni, saranno previste postazioni mobili di autovelox. Il provvedimento, fa sapere il Comune di Palermo, nasce soprattutto con l'intenzione di proteggere ciclisti e pedoni. Il provvedimento, fa sapere il Comune di Palermo, nasce soprattutto con l'intenzione di proteggere ciclisti e pedoni.

Le strade interessate, infatti, sono quelle a maggiore intensità pedonale come corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via Porto Salvo e via Maqueda bassa, dai Quattro Canti alla stazione centrale, dove il limite è fissato a 30 km/h.

Pure in via Libertà il limite scenderà a 40 km\h, nel tratto che va da piazza Vittorio Veneto a via Notarbartolo. Stessa situazione anche in via Montepellegrino.

Quest’operazione era già stata avviata a gennaio prendendo in considerazione la bretella che collega viale Ercole con viale del Fante.

Nuove regole arriveranno anche per i tir che attraversano la città dal porto di Palermo fino all'ingresso in autostrada. In questo tratto sarà fissato il limite di 40 km\h. Le strade interessate dal transito dei mezzi pesanti sono: via Croce Rossa, via Imperatore Federico, viale del Fante, via Ausonia. Il limite di 40 all'ora, è stato stabilito per controllare l’andamento dei mezzi pesanti ma è valido anche per tutti gli altri veicoli in circolazione.

Il limite sarà di 30 km\h anche nella rotatoria tra