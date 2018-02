PALERMO - Il presidente del Cga Rosanna De Nictolis ha respinto la richiesta di sospensione che prevede lo sgombero dell'ippodromo di Palermo. Il ricorso è stato presentato dalla società Ires che gestisce l'impianto della Favorita. La struttura, dunque, resterà chiusa. Alla luce della decisione del presidente dell'organo di appello il provvedimento di sgombero del Comune di Palermo è legittimo.L'ordinanza del Comune era stata emessa alla luce dei provvedimenti interdittivi della prefettura e del questore di Palermo, con i quali era stata revocata la licenza; infine, era arrivato il provvedimento del direttore generale del ministero delle Politiche agricole che ha disposto la decadenza della concessione.Adesso la società dovrà abbandonare la struttura che si trova tra viale del Fante e il Parco della Favorita. "La definizione della lite - scrive il Cga - richiede valutazioni complesse e l'appello non riesce a far emergere i presupposti per giustificare la sospensione cautelare del provvedimento". (ANSA).