Si apre la settimana della musica al Sanlorenzo Mercato col consueto appuntamento all’aperitivo musicale con il duo Ponente Nitto.8 febbraio, ore 20.00 – APERITIVO MUSICALE: PONENTE NITTO, (ingresso gratuito) Palco Vineria.A riscaldare l'ambiente le più belle canzoni italiane ed internazionali con due artisti di eccezione come Corrado Nitto al piano e Alessandra Ponente (voce).Si potrà gustare un aperitivo a base di salumi e formaggi della Salumeria, o di pizza al taglio del Forno o di deliziosi mignon della Friggitoria.1 marzo, ore 21.00 – IL GIOVEDÌ DELLE NOTTI SPECIALI: NOTTE GINO PAOLI CON AKUSTICANDO BAND E TANTI OSPITI, (ingresso gratuito). Per il consueto appuntamento del giovedì sera con la Notte d'autore, a partire dalle 21.00 il Mercato renderà omaggio a Gino Paoli e ai cantautori genovesi.A celebrarlo saranno gli Akusticando Band, tra le migliori realtà di genere in Sicilia. Sul palco anche tanti ospiti speciali, tra cui il trombettista jazz Giovanni Calderone e la vocalist Sabrina Rizzo.Insieme a Gino Paoli, verrà reso omaggio ad altri illustri esponenti della scena musicale genovese di quegli anni, da De Andrè a Tenco, da Lauzi ad Otto.Roberto Corrao (voce), Mimmo La Mantia (chitarra), Dino Lacca,(basso), Anthony Reina, (batteria), Tonino Bignone (tastiere) danno vita a due ore di puro revival, attraversando tre decadi di storia con i brani che hanno segnato intere generazioni.2 marzo, ore 21.00 – IL VENERDÌ È SANLORENZO CON JACK & THE STARLIGHTERS, (ingresso gratuito). Per il ciclo "Il venerdì è Sanlorenzo", a partire dalle 21.00 tornano sul palco Jack & the Starlighters, con il loro esuberante concerto live.L’adrenalinico Gioacchino Cottone, in arte Jack, è la voce solista e fondatore del gruppo. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo McCartney alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni.Uno spettacolo omaggio al grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70, con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale di quegli anni.4 marzo, – QUATTRODIMARZO LIVE, (ingresso gratuito). Alle 21.00 la scena di Sanlorenzo Mercato si apre sulle note dei Quattrodimarzo.I più grandi successi, dagli anni ‘60 agli anni ’90, prendono vita in un repertorio originale che è anche un trascinante amarcord musicale.La band è composta da Luigi Di Napoli alla chitarra, Fabrizio Masi alla tastiera, Alfredo Tutone alle percussioni, Gianni La Rosa al basso, Goffredo Avara alla batteria. Al loro fianco sul palco anche tanti ospiti speciali, da Vincenzo Palermo a Rosario Vella, Anna Bonomolo, e tanti altri.