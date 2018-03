L’obiettivo è quello di festeggiare l’arrivo della primavera con il rifiorire dei mandorli e di gioire per il ritorno della bella stagione.

Per inaugurare la stagione primaverile, Agrigento, come ogni anno da 73 anni, organizza la festa del Mandorlo in Fiore dal 3 all’11 marzo.Numerosi gruppi folkloristici arrivano ad Agrigento da ogni parte del mondo per prenderne parte. La manifestazione comincia con una visita, al tramonto, alla Valle dei Templi e prosegue con l’accensione della “fiaccola dell’amicizia” davanti al tempio della Concordia. L’avvenimento più importante della sagra è previsto durante la chiusura, quando i gruppi folkloristici sfilano con i carretti siciliani e le bande musicali dalla città alla Valle dei Templi.Inoltre, un’esibizione artistica conclusiva viene svolta sempre ai piedi del tempio della Concordia mentre si può assistere, davanti al tempio di Ercole, alla cerimonia di assegnazione del Tempio d’oro, premio raffigurante il tempio di Castore e Polluce, che viene consegnato da una giuria internazionale ai gruppi che hanno danzato e cantato meglio e a chi ha il costume tradizionale migliore.