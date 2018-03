PALERMO - Lo spettacolo “Ananke”, una produzione della compagnia “Palermo in danza” diretta da Santina Franco, andrà in scena il 3 marzo alle 21 al Teatro Astra di Torino nell’ambito della rassegna piemontese “Palcoscenico Danza” (direttore artistico Paolo Mohovich). Lo spettacolo ha debuttato nel 2016 con la regia di Santina Franco e le coreografie di Lorand Zachar e ha già fatto tappa al Tempio di Hera Selinunte per "Teatri di Pietra", al Teatro Greco di Palazzolo Acreide e al Teatro Santa Cecilia di Palermo per “La Settimana delle Culture” e, fuori dalla Sicilia, a “Quelli che la danza” a Salerno e al Tanzfestival di Bielefeld in Germania.Platone cita due grandi forze cosmiche: Ragione (Nous, l’intelletto) e Necessità (Ananke). Ragione è ciò che possiamo comprendere, ciò che segue le leggi e gli schemi dell'intelletto. Nella mitologia greca invece Ananke è la personificazione del destino, della necessità inalterabile e del fato. Lo spettacolo è interpretato da sette danzatori e un attore che rappresenta un filosofo, di chiara ispirazione alla figura di Diogene, talvolta irriverente e che interagisce con le figure mitologiche, creando un filo conduttore ai vari quadri che si succedono: Ananke e le Moire, il vaso di Pandora (il male e la speranza), Zeus e Ganimede, Icaro, Ermes, Era, Afrodite e Atena che si contendono il pomo della discordia. Il filosofo si assume il compito di “demitizzare” il mondo confrontando le opinioni e le credenze erronee e sostituendole, per quanto è possibile, con convinzioni vere e attendibili sulla realtà. Nel cast i danzatori Emilio Barone, Alessandro Cascioli, Giorgia Di Cristofalo, Federica Marullo, Yuriko Nishiara, Federica Riccobono, Lucia Zimmardi e l’attore Nicola Franco. Le musiche sono di Atilla Gergey, Olafur Arnalds, Johann Johannson, Ezio Bosso, Gimme Shelter. Il disegno luci è di Emanuele Noto, gli elementi scenografici di Davide Padiglione, la realizzazione costumi di Anna Maria Aiello, le registrazioni audio di Piero Zito, le fotografie di Lorenzo Gatto.