per dire ai "terroni" che "puzzavate" ma "ora voglio il vostro voto". Dopo la tappa napoletana di ieri, il finto candidato premier della Lega ha raggiunto oggi il capoluogo siciliano seguito da tre enormi manifesti affissi su dei camion vela ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”.“Ho detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?” si legge nella carovana che ha sfilato dietro la sagoma del segretario del Carroccio, che ha attraversato i punti clou della città sulla sua 500 cabrio verde. E' l'iniziativa-provocazione lanciata dal movimento cittadino Avaaz, che ha promosso due tappe di un Salvini fittizio per ricordare agli elettori del Sud, a pochi giorni dal voto "le posizioni antimeridionaliste di Salvini e della Lega"., passando per via Roma, tra le reazioni stupite dei palermitani."Davvero saranno gli abitanti del Sud - ha detto, senior campaigner di Avaaz, che ha origini catanesi - a dare a Salvini i seggi per andare al Governo? Non è possibile. Dopo anni della sua propaganda anti-meridionalista ora i cittadini del Sud possono ripagarlo, votando per i candidati locali che ha maggiori probabilità di battere quelli della Lega. In parole povere: il Sud può fermare Salvini".