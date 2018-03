Tutti i partiti pronti per le loro manifestazioni di chiusura della campagna elettorale. Nella serata di venerdì, tra piazze e teatri, ogni leader in lizza lancerà il suo ultimo appelli al voto, in vista dell'apertura dei seggi di domenica. Ildà appuntamento ai suoi simpatizzanti a Roma, a Piazza del Popolo, dove tra le 17 e le 22.30, interverranno il candidato premier Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, assieme alla sindaca Virginia Raggi e la candidata alla Regione Lazio, Roberta Lombardi.Ilha scelto di non fare un unico grande evento ma di chiudere la campagna in "cento città": il segretario Matteo Renzi, infatti, sarà nella sua Firenze. Ma a causa della neve, ha deciso di spostare l'ultimo appuntamento di questa campagna elettorale nel suo collegio da piazzale Michelangelo al coperto, al teatro Obihall, alle 21. Anche il premier Paolo Gentiloni sarà nel suo collegio uninominale, Roma centro. Ma in linea con la sua campagna, vissuta da presidente del Consiglio, ha optato non per un comizio di chiusura, ma per due appuntamenti di carattere sociale-istituzionale: in mattinata visiterà l'Ospedale San Carlo di Nancy, dove inaugurerà cinque sale operatorie, e nel pomeriggio si recherà a un centro anziani nel popolare quartiere Esquilino.chiuderà la sua campagna a Palermo: l'appuntamento è a Piazza Verdi ore 18, con Pietro Grasso, Pippo Civati, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza, Rossella Muroni, Anna Falcone e Claudio Fava. Laura Boldrini, invece, alle 19 sarà nel suo collegio a Milano, nel circolo Arci Corvetto, a sostegno del candidato alla Regione Lombardia Onorio Rosati.lancerà i suoi ultimi appelli in tv, tra Mattino Cinque e Porta a Porta, il salotto di Bruno Vespa dove lanceranno gli ultimi appelli anche Renzi e Di Maio. Il segretario federale della, Matteo Salvini, chiude a Milano, alle 17,30 nell'Auditorium di Bonola a sostegno del candidato alla Regione Lombardia, Attilio Fontana. Giorgia Meloni (FdI) ha invece scelto Latina: parlerà a piazza del Popolo alle ore 19. La lista Energia per l'Italia di Stefano Parisi, incontrerà i suoi simpatizzanti, dalle 19 alle 24, a Roma, in Piazza della Rotonda. La lista Noi con l'Italia-Udc chiude la sua campagna elettorale a Roma, nel Tempio di Adriano a Piazza di Pietra, alle 11, dove interverranno Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, chiuderà la campagna elettorale nel suo collegio, a Modena, alle 18,15, nel Teatro Michelangelo. Emma Bonino incontrerà i simpatizzanti di +Europa a Roma, dalle 16.30, al Life Hotel. Per quanto riguarda la lista 'Insieme', il leader socialista, Riccardo Nencini, sarà ad Arezzo, alla Borsa Merci di piazza Risorgimento, dalle 18, mentre il Verde Angelo Bonelli, alle 11,30 parlerà al mercato delle erbe, ad Ancona, assieme a Syusy Blady. Potere al Popolo chiuderà la sua campagna a Napoli, con un concerto a piazza Dante, ore 21.