Appuntamento ai Candelai, in via Candelai 65 a Palermo, venerdì 2 marzo, e sabato 3 marzo al Land La nuova dogana in via Dusmet 2 a Catania con il gruppo rivelazione del 2017, i Maneskin. Il gruppo è composto dal cantante Damiano David, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria.Di origine danese, il nome della band pop significa “chiaro di luna”. I Maneskin sono i veri protagonisti dell’ultima stagione di X Factor, e propongono un sound totalmente innovativo nel panorama italiano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e costano 22 euro, più 3,30 euro di diritto prevendita.