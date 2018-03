Mertens, di sera, va distribuire la pizza a chi dorme e vive in strada, coperto da un cappellino per non farsi riconoscere. Il calciatore si reca anche spesso

nelle corsie di ospedale, dove va a trovare bambini ammalati.

- Fuoriclasse, non solo sul campo, ma anche nella solidarietà. E' la storia di Dries Mertens, stella del Napoli, raccontata dal 'Corriere della Sera'.