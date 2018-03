Paura nel primo pomeriggio in pieno centro storico a Palermo, dove una merceria è stata gravemente danneggiata da un incendio. Si tratta di un negozio storico in piazzetta San Marco al Capo: a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco del comando provinciale, alcuni commercianti della zona. L'attività era in quel momento chiusa, i titolari sono giunti sul posto durante l'intervento dei pompieri. Due le squadre che sono entrate in azione con l'autobotte e che hanno domato le fiamme prima che l'incendio si estendesse. Una volta spento ogni focolaio, i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo per accertare l'agibilità della struttura e le cause del rogo. A provocare l'incendio, in base ad una prima ipotesi, potrebbe essere stato un corto circuito. Le indagini sono in corso.