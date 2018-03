2) GELA (CL) - Teatro Eschilo, Piazza Salandra, ore 17:30 Renato Schifani, capolista al plurinominale per il Senato a Palermo, partecipa ad una manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo. Partecipano il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'economia Gaetano Armao e l'on. Michele Mancuso.

13) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton, ore 18:00 Il Presidente della Regione Nello Musumeci chiude la campagna elettorale del centrodestra. Partecipano, tra gli altri, il candidato al Senato Raffaele Stancanelli, l'eurodeputato Salvo Pogliese, il deputato nazionale Ignazio La Russa e gli assessori regionali Marco Falcone, Ruggero Razza e Sandro Pappalardo.

14) PALERMO - Piazzetta Speciale 9, ore 18:00 Apertura al pubblico organizzata dai massoni del Grande Oriente d'Italia in occasione del Giorno della fierezza massonica.

15) PALERMO - Auditoriun Rai, viale Strasburgo, ore 18:30 Presentazione del romanzo di Giosuè Calaciura, "Borgo Vecchio"!, Sellerio. Sarà presente l'autore.

1) PALERMO - Aula Magna della sede di via Maqueda 172, ore 09:00 Open Day del Dipartimento di Giurisprudenza, la giornata di accoglienza e orientamento che si rivolge agli studenti delle scuole superiori per presentare l'offerta formativa e gli sbocchi professionali dei laureati in area giuridica.2) CATANIA - Via Prefettura, ore 09:00 Manifestazione di protesta dei lavoratori dell'istituto di vigilanza 'Sicurezza Italia' per protestare contro i licenziamenti. Organizzato Fisascat Cisl e Filcams Cgil.3) CATANIA - Piazza Duomo, ore 09:30 Manifestazione di protesta dei lavoratori della Cipi, azienda leader mondiale nel settore della produzione dei gadget, nell'ambito di uno sciopero proclamato da Cgil, Cisl,Ugl, Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Chimici per protestare contro l'avvio di licenziamento collettivo dei 52 dipendenti.4) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, aula A1, ore 10:00 Giornata di studio e solidarietà organizzata dall'Università a favore della ricostruzione della 'Librineria', la biblioteca sociale distrutta recentemente da un incendio doloso nel quartiere di Librino insieme alla Club House della squadra di rugby dei Briganti.5) CATANIA - Via Mandrà 8, ore 10:30 Presidio e conferenza stampa davanti la sede di Confcommercio delle imprese spurgo di Catania per protestare contro la "mancata risposta esaustiva da parte degli organi preposti alla risoluzione del problema". Le imprese mantengono lo stato di fermo ad oltranza.6) PALERMO - Ospedale Cervello, CasAmica al Campus di Ematologia "Cutino", ore 11:00 L'Associazione Piera Cutino e la Fisascat Cisl Palermo Trapani illustrano una campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue dal titolo 'Il Sindacato l'ho nel sangue'.7) CATANIA - Camera di commercio, sala Giunta, ore 11:30 L'ambasciatore mauriziano in Francia. Vijayen Valaydon, sarà ricevuto dal vicepresidente vicario della Camera di Commercio della Sicilia Orientale, Salvatore Politino.8) BAGHERIA (PA) - Hotel Centrale, piazza Sepolcro, ore 11:00 Conferenza stampa del centrodestra sul caso del sindaco Patrizio Cinque "primo cittadino del M5S estromesso dal Movimento dal candidato premier e leader nazionale Luigi Di Maio".9) PALERMO - Magneti Cowork in via E. Amari 148, ore 11:00 Emma Bonino interverrà, in collegamento da Roma, all'iniziativa di +Europa "L'Europa + a Sud". Alle 19, al Circolo Arci The Factory, in via Giuseppe De Spuches 20, si terrà un aperitivo antiproibizionista.Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni prende la metropolitana che lo conduce dalla stazione Nesima per assistere all'abbattimento di un diaframma per la realizzazione di un nuovo tratto del metrò. Alle 18.30 il premier sarà a all'auditorium Nelson Mandela di Misterbianco per una manifestazione elettorale con i candidati del Pd.11) PALERMO - cinema Rouge et Noir, piazza Verdi, ore 17:00 Chiusura della campagna elettorale di Potere al Popolo. Parteciperanno oltre alle Candidate e i Candidati di Camera e Senato dei collegi della Sicilia nord-occidentale, Giuseppe Di Lello e Barbara Evola Consigliere Comunale di Sinistra Comune.