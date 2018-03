La sospensione di Ilardo è stata applicata in base alla legge Severino. Il provvedimento è stato trasmesso al Gruppo carabinieri di Monreale per la notifica ai competenti organi del Comune ed inviato al ministero dell'Interno ed all'assessorato regionale Autonomie locali. A Gratteri, intanto, è sospeso anche il consiglio comunale per via della mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge. La Regione ha inviato un commissario straordinario: Vincenzo Raitano.

PALERMO - ll sindaco di Gratteri Giacomo Ilardo è stato sospeso dalla carica: la decisione è del prefetto di Palermo Antonella De Miro, dopo la condanna a due anni e otto mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, emessa dal tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'ormai ex primo cittadino. La condanna riguarda il reato di concussione.