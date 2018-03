PALERMO - "In Forza Italia non esiste al momento alcuna candidatura ufficiale". Lo afferma il coordinatore provinciale dei forzisti palermitani Marcello Caruso, in merito all'articolo di Livesicilia sulle possibili candidature per le Amministrative. Secondo Caruso "in questo momento il partito è teso a massimizzare la sua posizione in vista del voto del 4 marzo. Soltanto dopo le Politiche - aggiunge - ci sarà un tavolo in cui il partito ufficializzerà le proprie candidature in provincia di Palermo".