È deceduta all'ospedale l'automobilista rimasta coinvolta nel tamponamento che si è verificato poco dopo le 8.00 di stamani sulla Strada statale 309 "Romea", tra Campagna Lupia e Lughetto (Venezia). La vittima, una trentenne residente a Chioggia (Venezia), si trovava a bordo di una utilitaria Peugeot ed è rimasta coinvolta in un incidente con un mezzo pesante con targa ungherese. Entrambi i veicoli sono finiti fuori carreggiata, riportando pesanti danni.A preoccupare da subito sono state le condizioni della giovane donna, soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, ma gli sforzi dei medici si sono rivelati vani. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.