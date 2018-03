è un appello al voto di opinione quello che Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri ed esponente della lista +Europa con Bonino, rivolge agli elettori palermitani durante la presentazione del programma del movimento. Presente alla conferenza anche Antonella Soldo, presidente dei Radicali italiani, mentre Emma Bonino, di cui in un primo momento era stata annunciata una videoconferenza, è stata bloccata da un’influenza.– è l’analisi di Della Vedova - il voto per il Movimento cinque stelle ad esempio è d'opinione, ed è l'unica cosa buona di quel voto. Noi stiamo cercando di convincere che il voto d'opinione utile alla Sicilia è quello per la Bonino”. Della Vedova prosegue poi con l’affondo nei confronti dei Cinque stelle: “Ieri hanno presentato il governo mandando una mail al presidente della Repubblica, una scorrettezza istituzionale. Di Maio, consapevole che il suo governo sarebbe un fallimento, è già passato alla fase successiva e propone un governo d tecnici”. Il voto per +Europa, dice Della Vedova, è “competitivo e alternativo al Movimento cinque stelle. Se avete deciso di non votare i partiti degli ultimi venti anni ora avete un'alternativa”.“La strategia di Salvini – dice Della Vedova - è da sempre tagliare in due l'Italia: lasciare il sud al Mediterraneo e il nord all'Europa. Il voto al centrodestra oggi porterà al governo i nazionalisti xenofobi. Noi abbiamo deciso di stare in questo discrimine, vogliamo stare in Champions League e non in serie B, dove vogliono tenerci Di Maio e Salvini, che vogliono condannarci ad essere una prigione per migranti. Noi vogliamo che la politica di migrazione sia una politica europea. Per riformare il paese occorre più Europa, non solo in Sicilia ma in tutta Italia, che deve smettere di essere lagnosa”.“Vogliamo creare le condizioni perché arrivino investimenti, usando i fondi strutturali e investendo sull'Unione europea. l'Italia che si lamenta dell'Europa invece allontana gli investitori. Altro punto importante – prosegue Della Vedova - è la vicinanza all'Africa: significa essere vicini al punto in cui nei prossimi anni l'economia crescerà di più e ci sarà la prossima globalizzazione, e bisogna intercettare questa opportunità”. Il sottosegretario agli esteri prende poi spunto da un fatto di cronaca per rispolverare un vecchio cavallo di battaglia dei Radicali, quello dell’antiproibizionismo: “Abbiamo visto recentemente una troupe di Striscia la notizia aggredita perché parlava di droga, e la nostra proposta è chiara: legalizzare la cannabis serve a prosciugare un mercato enorme e di massa gestito dalla criminalità. Servirebbe anche a dare più risorse alle forze dell'ordine. Siamo assolutamente favorevoli alla legalizzazione”.“Sono contenta di essere a Palermo, una città in cui problemi e sfide riassumono il nostro programma. Anche qui abbiamo riscontrato una grande adesione di ventenni tra i nostri sostenitori, perché +Europa deve avere intercettato qualcosa di quello che interessa le giovani generazioni. Nel nostro programma c'è il congelamento della spesa pubblica, perché la situazione dei conti pubblici non permette ai giovani di avere una vita dignitosa. Si parla di continuo – conclude Soldo – del fatto che lo sviluppo al sud debba arrivare dal turismo, ed è una cosa sensata, ma credo che i giovani debbano avere la possibilità di fare anche gli imprenditori o i ricercatori, e che si debbano creare le condizioni per farlo”.