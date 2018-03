Incarico assegnato per i prossimi tre mesi al funzionario direttivo della Regione siciliana, componente dell'Ufficio di gabinetto dell'assessore Turano. L'incarico di Orlando, che subentra a Gaetano Clemente, è conferito "per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l'Irsap potrebbe subire un danno certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti agli organi dell'istituto, previa comunicazione agli uffici dell'assessorato delle attività produttive".L'incarico avrà durata di tre mesi a decorrere dalla data del decreto del 26 febbraio, salvo anticipata decadenza dall'incarico a seguito di nomina del Consiglio di amministrazione o del Commissario straordinario. Nessun compenso è previsto per l'espletamento dell'incarico. (ANSA).