Sono stati uccisi i due anziani, marito e moglie settantenni, trovati morti oggi nel giardino della loro casa in una zona isolata di Cison di Valmarino (Treviso). L'ipotesi del duplice omicidio è stata confermata dagli investigatori. I corpi di entrambi, in particolare quello della donna, presentavano numerose ferite inferte con un corpo contundente e con un'arma da taglio, probabilmente un pugnale, che non è stato ritrovato. (ANSA).