Pioggia e neve a bassa quota al Nord, e temperature in aumento ovunque ma in particolare a Sud, dove è previsto un grande sbalzo termico dato che si toccheranno fino a 20 gradi: il gelo di questi ultimi giorni si attenua ma il maltempo non risparmierà l'Italia anche nei prossimi giorni. Mentre la primavera anticipata al meridione, con il rapido passaggio dal gelo a temperature miti, sembra confermare le anomalie climatiche in atto. "Al momento - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera - è in azione una nuova perturbazione dalla Spagna, che trasporta anche aria più mite". Le nevicate al Centronord, precisa, "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, domani, raggiungerà l'Italia portando occasione per altre nevicate a bassa quota al Nord, specie al Nord Ovest. Possibile episodi di gelicidio (quando la pioggia gela a contatto con il terreno) - aggiunge - su Emilia orientale, Romagna e Marche interne, con pericolo per la guida sulle strade. Sul resto d'Italia soffieranno venti di Scirocco e Libeccio con conseguente aumento termico e solo piogge con la neve relegata solamente alle alte quote. Al Sud e sulle Isole non si escludono punte fino a 18-20 gradi, 15-17 tra Lazio e Campania con evidente sbalzo termico, ancora freddo al Nord". Il weekend si annuncia poi turbolento. "Mentre l'aria gelida andrà ritirandosi sul Nord Europa - sottolineano da 3bmeteo - si andrà aprendo invece un canale di bassa pressione dall'Atlantico. Si attende così il passaggio di altre perturbazioni con fenomeni sabato sopratutto sulle Tirreniche. Dopo la breve tregua di domenica è prevista poi una nuova perturbazione. Il tutto accompagnato da un sali e scendi delle temperature ma senza il grande freddo di questi ultimi giorni". (ANSA).