L'uomo ha riportato una ferita a un occhio. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi e i medici lo hanno dimesso. Per lui la prognosi è di 30 giorni: una frattura al naso e contusioni maxillofacciali.

Sull'aggressione stanno indagando i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118.

mentre tentava di riattaccare un manifesto elettorale strappato. Lo rende noto lo stesso movimento spiegando che l'attivista "è stato assalito da 4 persone che, cappucci alzati e bastoni alla mano, lo hanno pestato e poi hanno sfondato i finestrini della sua auto, all'interno della quale era presente la compagna incinta, illesa ma sotto choc"., a Livorno un esponente di Casa Pound picchiato da quattro delinquenti ora rischia di perdere un occhio, una maestra che urla ai quattro venti che agenti e carabinieri devono morire. Senza contare le bombe carta imbottite di chiodi lanciate contro i poliziotti, per ferirli, per fargli male. Ci rendiamo conto di cosa sta succedendo? In Italia la sinistra, a furia di inventarsi un assurdo allarme fascismo, resuscitando un pericolo per fortuna estinto da oltre settant'anni, solo per avere un argomento per compattarsi in campagna elettorale, sta finendo per armare le mani di esagitati e di criminali che poi, come accaduto a Palermo o Livorno, aggrediscono, colpiscono e tentano di uccidere. Attenzione a continuare a gettare benzina sul fuoco, prima che ci scappa il morto, o prima di costruire le basi per resuscitare un altro spettro, quello del terrorismo rosso. Attenti, perché il vero fascismo è quello rosso e arriva da sinistra". Lo affermavice presidente del Senato.