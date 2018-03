PALERMO - Sono stati stabilizzate 141 persone fra medici, infermieri e operatori tecnici e sanitari dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello. L'annuncio ai dipendenti è stato dato dal commissario Maurizio Aricò, insieme al direttore sanitario Pietro Greco e al direttore amministrativo Nora Virga, nel corso di un'affollata assemblea. "Devo ringraziare tutti, l'assessore Razza e i suoi dirigenti, i sindacati, ma soprattutto la mia Direzione e l'ufficio Personale - ha detto il commissario Aricò -. Grazie al lavoro di tutti oggi siamo in condizione di deliberare la stabilizzazione di 141 unità. Una festa di tutta l'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello che da oggi avrà più serenità e stabilità da mettere al servizio dei pazienti". A seguire, il Direttore Sanitario Piero Greco ha letto uno per uno i nomi degli infermieri e dei tecnici stabilizzati. Infine il Commissario Aricò ha letto i nomi dei medici. Nel dettaglio la stabilizzazione riguarda 38 Dirigenti medici, 85 Infermieri, 6 Collaboratori professionali tecnici chimici, 3 Collaboratori tecnici professionali informatici, 3 Collaboratori professionali sanitari ostetrici, 2 Tecnici sanitari di radiologia medica, 2 Tecnici sanitari di laboratorio, uno Psicologo e un Farmacista. Un mese fa erano stati stabilizzati 84 ex Lsu. Si trattava nel dettaglio di 38 coadiutori amministrativi, 10 operatori tecnici, 20 operatori tecnici informatici, 7 operatori tecnici sterilizzatori, 1 operatore tecnico archivio cartelle cliniche, 6 operatori tecnici magazzinieri, 2 operatori tecnici servizio prevenzione e protezione.