Un'anziana signora di 75 anni è svenuta in un supermercato alla periferia di Padova. La donna avrebbe accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l'hanno aiutata, l'anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione, minima, non le bastano. Drammatico il racconto della 75enne che dice di avere una casa ma di non potere accendere il riscaldamento.Però, in giornata, il Comune ha smentito la versione della signora, come racconta "Il Corriere della Sera": il Comune ha precisato che la signora è da tempo seguita dai Servizi sociali "ma per carattere è una che tende a rifiutare il nostro aiuto". I vicini dicono invece che la signora "è totalmente autosufficiente, ha i soldi per cucinare e riscaldarsi ma tiene la casa fredda perché vuole risparmiare".