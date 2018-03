. A perdere la vita un bambino di soli quattordici mesi, morto per la forma più grave della meningite."Purtroppo il piccolo è stato contagiato dalla forma più aggressiva del batterio - spiega Nicola Casuccio responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell’Asp di Palermo - e tutti gli organi sono stati coinvolti. In questi casi anche la terapia antibiotica non riesce ad evitare il peggio perché l'infezione si diffonde rapidamente".In questo caso abbiamo sottoposto alla profilassi antibiotica l'intero nucleo familiare. La sorellina, che ha tre anni, è stata precauzionalmente ricoverata nello stesso ospedale per i sintomi di una faringite, perché non può essere sottovalutato alcun sintomo".di Palermo per febbre e riferito trauma cranico - dice il direttore generale Giovanni Migliore - si precisa che, nonostante le cure prestate, le condizioni generali peggioravano rapidamente, tanto da richiedere un trattamento intensivo, che ne ha reso necessario l’immediato trasferimento in rianimazione pediatrica, dove purtroppo è deceduto nelle prime ore del giorno seguente".