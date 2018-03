Con l’obiettivo di incrementare le donazioni di sangue per l’Azienda Villa Sofia-Cervello, prende il via oggi una campagna di di sensibilizzazione con l’iniziativa “Il Sindacato l’ho nel sangue”, promossa dall’Associazione Piera Cutino e dalla Fisascat Cisl. Stamane a CasAmica, al Campus di Ematologia dell’’Ospedale Cervello, la firma della convenzione fra le due organizzazioni, con il Presidente dell’Associazione Piera Cutino, Alessandro Garilli, e il Segretario Fisascat Cisl di Palermo Trapani, Mimma Calabrò. Presenti il Direttore sanitario di Villa Sofia-Cervello, Pietro Greco, Aurelio Maggio, Direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia e malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici di Villa Sofia-Cervello, Roberto Gentile, Responsabile del Centro Trasfusionale di Villa Sofia, Pierangelo Raineri, Segretario generale Fisascat Cisl nazionale, Leonardo La Piana, Segretario generale Ust Cisl Palermo Trapani. Attraverso la convenzione la Fisascat Cisl promuoverà la donazione del sangue tra i propri dirigenti sindacali, Rsa e Rsu e associati, e fra le aziende firmatarie di contratti nazionali di lavoro e accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, nei settori di propria pertinenza quali il terziario, il turismo e i servizi.

L’Associazione Cutino da parte sua farà da tramite con le Associazioni di raccolta sangue del territorio per l’organizzazione logistica della raccolta stessa, coordinerà le attività di raccolta sangue attraverso la disponibilità di un’autoemoteca e tramite l’invio dei donatori al centro fisso con un calendario delle donazioni nel periodo da maggio a settembre, e garantirà la realizzazione gratuita del test del portatore sano di talassemia.

"Il diritto al lavoro e alla salute sono due priorità. Ecco perché siamo lieti di poter dare il nostro contributo con un'iniziativa così importante - dichiara Mimma Calabrò, Segretario Generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani - Il nostro sindacato conta migliaia di iscritti che, ne siamo certi, condivideranno l'iniziativa con grande sensibilità".

“Migliorare la qualità della vita dei pazienti talassemici. E’ questo quello in cui crede da sempre l’Associazione Piera Cutino – afferma il prof. Alessandro Garilli, Presidente dell’Associazione Piera Cutino. Oggi con questo nuovo accordo con la Cisl Fisascat di Palermo e Trapani, vogliamo affrontare uno degli aspetti fondamentali per la qualità della vita di questi pazienti: le trasfusioni di sangue. Per i pazienti talassemici - oltre 2.300 in tutta la Sicilia - il sangue è davvero fonte di vita e la trasfusione l’unica fonte di sopravvivenza. Riuscire a garantire la disponibilità di sangue per ogni paziente curato al campus di Ematologia è l’obiettivo concreto della partnership con CISL Fisascat. Contiamo di riuscire a coinvolgere tanti donatori nuovi che potranno donare il sangue al Centro trasfusionale dell’Ospedale “Cervello”. Un gesto semplice, donare il sangue, che fa bene a chi lo dona e a chi lo riceve. Grazie a tutti coloro che doneranno il sangue garantendo così una migliore qualità di vita per tanti pazienti talassemici".

Ha partecipato inoltre una delegazione dell’Associazione Finanzieri d’Italia – sezione di Palermo – rappresentata dal Presidente Umberto Rocco e i consiglieri Leonardo Gentile e Michele Nigro.

L’Ospedale Cervello di Palermo ha un fabbisogno di sangue dichiarato per il 2018 di 12500 unità. Di queste ben 5300 rappresentano il fabbisogno della sola Unità operativa complessa di ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici, per le necessità dei pazienti talassemici. L’Ospedale Villa Sofia presenta invece un fabbisogno di sangue per il 2018 di 10672 unità. Numeri importanti che testimoniano da soli come la richiesta di sangue nei due principali presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello sia un tema sempre all’ordine del giorno, soprattutto in previsione dei prossimi mesi estivi.