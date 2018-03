La sospensione di Ilardo è stata applicata in base alla legge Severino. Il provvedimento è stato trasmesso al Gruppo carabinieri di Monreale per la notifica ai competenti organi del Comune ed inviato al ministero dell'Interno ed all'assessorato regionale Autonomie locali. A Gratteri, intanto, è sospeso anche il consiglio comunale per via della mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge. La Regione ha inviato un commissario straordinario: Vincenzo Raitano.

AGGIORNAMENTO

PALERMO - ll sindaco di Gratteri Giacomo Ilardo è stato sospeso dalla carica: la decisione è del prefetto di Palermo Antonella De Miro, dopo la condanna a due anni e otto mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, emessa dal tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'ormai ex primo cittadino. La condanna riguarda il reato di concussione.. In carica dal 2013, il mandato sarebbe scaduto fra tre mesi. Ma dopo la sospensione Ilardo ha deciso di lasciare l'incarico con una lettera inviato, oltre che al prefetto, al segretario del comune delle Madonie. "Ho deciso di dimettermi immediatamente e volontariamente - scrive - per potere, fin da subito, coltivare appello avverso tale decisione. Compio questo atto anticipando gli stessi provvedimenti previsti dalla legge Severino, convinto della mia innocenza. Faccio questo perché lo devo ai miei elettori".