Su input del Comandante Gabriele Marchese sono stati intensificati i controlli su posti riservati, attraversamenti pedonali, scivoli e marciapiedi.

Durante la settimana trascorsa sono stati elevati 1809 verbali, di cui 622 per sosta su attraversamenti pedonali, 11 per sosta nei posti riservati alle persone con disabilità senza averne titolo, 583 scivoli, 593 sosta su marciapiedi. In precedenza i verbali rilevati erano stati 1008.