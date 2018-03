E ancora, una efficace programmazione degli eventi; una promozione reale del territorio capace di aggredire nuovi mercati e consolidare quelli che già assicurano flussi in entrata; lotta all'abusivismo. Sono questi i principali temi affrontati ieri in occasione di un incontro tra il presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro, il presidente di Sicindustria Turismo, Giuseppe Cassarà, e l'assessore regionale al ramo, Sandro Pappalardo. Un momento di confronto al quale hanno preso parte anche il vicepresidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente regionale della Piccola Industria, Giorgio Cappello."Oggi in Sicilia - ha sottolineato Cassarà - raggiungiamo circa 15 milioni di presenze annue (quanto Malta) e abbiamo un problema di stagionalità che mantiene un'attività dei flussi in entrata per un massimo di 180 giorni (aprile-ottobre), con una evidente sottoutilizzazione dell'arco stagionale di attività degli impianti. Occorre sperimentare nuove stagionalità "di spalla" a quella estiva, ampliando e valorizzare gli altri 'turismi'. Primo fra tutti, quello culturale, autentica miniera non legata a stagionalità, ma anche quello congressuale che rappresenta un canale fondamentale da sviluppare".che ha espresso soddisfazione per l'incontro e ha assicurato l'impegno della Regione per sviluppare, in sinergia con i privati, un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'isola. "La Regione - ha detto - punta alla creazione di una visione strategica e di sistema con investimenti di promozione all'estero che rendano la Sicilia identificata con chiarezza nei processi delle scelte di mercato. A breve bandiremo un concorso, destinato agli studenti dell'Accademia delle Belle Arti per creare un brand unico della Sicilia". (ANSA).