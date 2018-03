"dopo le reiterate contestazioni di svariati atti deliberativi adottati dall'attuale Commissario, Maurizio Aricò, in violazione di precise norme contrattuali e legislative e disattendendo qualsivoglia forma di 'vero' confronto. Le organizzazioni sindacali inoltre "si riservano di adire le vie legali a tutela delle proprie prerogative e degli interessi dei propri rappresentati. Alcuni dei provvedimenti impugnati dalle organizzazione sindacali mediche - si legge in una nota congiunta firmata dalle segreterie regionali - hanno determinato infatti una grave discriminazione all'interno della stessa Azienda Ospedaliera finendo per avvantaggiare pochi soggetti, sia dal punto di vista giuridico che economico, a discapito di tantissimi altri". In particolare vengono contestati l'attribuzione di incarichi dirigenziali "ad personam" ed anche ricollocazioni d'ufficio di dirigenti medici "in spregio a qualsiasi procedura relativa alla mobilità volontaria e senza la minima trasparenza". Le organizzazioni sindacli mediche chiedono infine "l'immediato intervento dell'Assessorato, al quale è già stata inviata relazione dettagliata, per evitare il perpetuarsi di tali comportamenti illegittimi e per ottenere la revoca dei provvedimenti contestati".(ANSA).