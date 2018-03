illustrando l'intera ricetta salviniana e si è soffermato sul piano da 22 miliardi di euro per le infrastrutture al Sud, "un punto cardine del programma economico di governo della Lega, insieme alla flat tax (tassazione unica al 15%), all'energia, al welfare e allo snellimento della burocrazia. Proposte per intercettare i flussi economici che passano dal Canale di Suez. Parliamo di 60 milioni di container diretti in Europa che dovrebbero avere come naturale punto di riferimento i porti siciliani e invece ci passano davanti e se ne vanno a Gibilterra e poi a Rotterdam, Amburgo e Anversa dove portano 550 miliardi di economia e milioni di posti di lavoro"."Come sostiene uno studio del nostro responsabile economico, il professor Armando Siri - ha detto Attaguile - per il rilancio della Sicilia diventa strategico investire sulle nostre infrastrutture. In termini di economia, un container sdoganato vale 3.500 euro, uno non sdoganato ne vale 700. Una visione che il governo Renzi e quello Crocetta non hanno avuto". Attaguile dopo aver rilanciato il ponte sullo Stretto, si è soffermato sulla flat tax: "Abbiamo individuato anche le risorse necessarie ad attuare questa rivoluzione fiscale: 7 miliardi di euro di Iva dall'incremento dei consumi, 1,5 miliardi dai nuovi occupati che la Flat tax genererà, 20 miliardi dall'emersione della base imponibile, considerato che un fisco giusto, accompagnato da sanzioni severissime per chi evade, spinge a pagare le tasse".