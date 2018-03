motoveicoli, biciclette, utensili da lavoro di vario tipo, compressori, motori d’acqua, elettrodomestici, impianti audio, telefonini, fotocamere “vintage”. I

l box era stato trasformato in una specie di bazar: centinaia di attrezzi professionali da ferramenta e bricolage erano sparsi in ogni angolo del magazzino ed oltre a numerose biciclette ed alcuni scooter, sono state trovate una vespa d’epoca e due Ape Piaggio, impianti stereo, cd, forni a microonde ed altri elettrodomestici.

La polizia ha sequestrato tutto ed ha avviato le indagini per stabilire la provenienza della refurtiva. A finire nei guai Vincenzo Oliva, 33 anni, denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno fatto irruzione in un magazzino in via Primo Carnera e scoperto merce rubata per centomila euro.