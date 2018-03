specie quando si riveste il ruolo di sindacalista e si denuncia un fatto vero.ha archiviato l'inchiesta per diffamazione nei riguardi di Fabrizio Geraci, ex vige reggente dell'Ugl Sicurezza Civile e oggi leader del Saves.Durante uno sciopero davanti alla Prefettura Geraci disse che la società di sicurezza aveva omesso di versare i contributi previdenziali degli ultimi mesi. Dagli accertamenti è emerso che i contributi erano stati pagati in ritardo. Il giorno della protesta, dunque, Geraci aveva detto la verità., l'avvocato Marcello Pirrotta. “Il limite principale del diritto di critica - si legge nel decreto di archiviazione - risiede nell'interesse pubblico della questione trattata poiché la critica ha un'intrinseca natura congetturale e, pertanto la verità del fatto che ad essa si collega assume un rilievo più modesto rispetto a quanto avvenga nel caso dell'esercizio del diritto di cronaca. Occorre, però, che il giudizio - conclude - critico non generi in pure e semplici contumelie o in generici e gratuiti attacchi alla persona”.