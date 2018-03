Si è alzato in volo un elicottero. Spaccio di droga e ricettazione di merce rubata sono i due settori interessati dai controlli. Negli scorsi giorni lo Zen, quartiere popolare alla periferia ovest del capoluogo, è stato teatro di una aggressione con una sassaiola a Vittorio Brumottie alla troupe di 'Striscia la Notizia' impegnati in una inchiesta sullo spaccio di droga.Martedì la polizia aveva arrestato per produzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo un 19enne e i suoi genitori . Giovedì, invece, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio supermarket della merce rubata tra i padiglioni del quartiere.