L'impresa, nonostante le adesioni last minute di questi giorni nel partito, è ardua e i democratici rischiano una posizione di stabile terzietà rispetto allo scontro in atto tra centrodestra e grillini. E così, ecco tornare alla mente la storica sconfitta del 2001, quando il centrodestra conquistò tutti i collegi nell'Isola. E' quel 61-0 entrato nelle pagine più nere del centrosinistra siciliano.

Nel collegio Resuttana-San Lorenzo per la Camera Leopoldo Piampiano troverà sulla sua strada un candidato di peso come l'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, in corsa con Forza Italia. In lizza anche il grillino Aldo Penna e il deputato uscente di Sel Erasmo Palazzotto. Nel collegio Palermo-Settecannoli per la Camera sfida ardua per Silvio Moncada, presidente della quarta circoscrizione, contro l'ex eurodeputato Antonello Antinoro (Noi con l'Italia). In corsa anche Roberta Alaimo per il Movimento cinque stelle. Nel collegio di Monreale in campo l'ex ministro Saverio Romano, che contenderà il seggio alla Camera al grillino Giuseppe Chiazzese e a Salvo Lo Giudice, uomo di Sicilia Futura candidato tra i Dem. Al Senato, infine, le speranze del centrosinistra sono riposte sul sindaco di Castelbuono Mario Cicero, con il centrodestra che schiera l'ex assessore regionale Ester Bonafede. E c'è già qualcuno, anche nel Pd, che vede allungarsi l'ombra di un altro zero, diciassette anni dopo il "cappotto" dei 61 collegi siciliani finiti al centrodestra nel periodo d'oro del berlusconismo.

La 'gara' è quella del collegio uninominale del Senato, dove l'ex deputato regionale sponsorizza la candidatura di. I dettagli sono top secret ovviamente, visto il divieto di pubblicare sondaggi a pochi giorni dal voto, ma quel video mette a nudo una esigenza che nelle ultime ore si fa sempre più pressante in casa Dem: fare uscire la campagna elettorale del Pd dalla "morsa mediatica - osserverà poi Picciolo - tra centrodestra e Movimento cinque stelle"., il terreno di gioco più insidioso per i Dem diventa quello dei: scontri diretti nei quali il Pd proverà ad arginare l'ondata del Movimento cinque stelle e il ritorno dei nomi 'pesanti' sul fronte di un centrodestra ormai rivitalizzato: una sconfitta nel computo dei parlamentari vincenti delle sfide uninominali è messa in conto dai piani alti del partito, dove invece preoccupa molto di più quel possibile 'zero' nella casella dei deputati e dei senatori eletti.dove la potenza elettorale di, eletto all'Ars con 32mila voti, potrebbe consentire alla coalizione di tenere testa al candidato del centrodestranel collegio di Misterbianco per la Camera. Tra l'ex assessore regionale alle Infrastrutture e l'enfant prodige del Pd c'è la quotatissima grillinadove andrà in scena lo scontro tra: quest'ultima, oggi nell'alveo del centrosinistra, sostenne il coordinatore di DiventeràBellissima nella sua sindacatura a Palazzo degli Elefanti e oggi prova a contrastarlo nella corsa a Palazzo Madama che dovrà tenere conto anche della senatrice uscente M5s. Nel collegio di Acireale per il Senato la sfida trariporta indietro il calendario fino ai tempi della Democrazia cristiana: il sindaco di Militello dovrà vedersela con il capo dei leghisti di Sicilia e i rumors danno in vantaggio il centrodestra. A Messina la candidatura di D'Amore per il Senato, nonostante Picciolo, deve lottare con un centrodestra e un M5s in salute:sembrano un passo avanti. Sul fronte della Camera, invece, l'uscente Cinquestellesfida la ex miss Italia mancatae il Dem, ex rettore dell'Università.La strada per i democratici si fa in salita fin dal collegio di Paternò per la Camera: qui il centrodestra piazza, nipote dell'ex governatore Raffaele. Poche chance per centrosinistra e M5s, che presentanoed. Il collegio di Catania per Montecitorio racconta di un uscentein affanno nei confronti di, indicato dal leader di Fratelli d'Italiaper rappresentare l'intero centrodestra. Collegio quasi 'blindato' per il centrodestra quello di Barcellona Pozzo di Gotto: qui Forza Italia schiera una fedelissima di, mentre il centrosinistra punta sulla consigliera comunale di Patti, in quota Civica popolare., uscente del Movimento cinque stelle, proverà a tenere testa al centrodestra. A Gela, che ha raccolto 2.568 voti alle ultime Regionali, dovrà contrastare l'ex assessore regionale, indicata da DiventeràBellissima per la coalizione di centrodestra. Il seggio a Palazzo Madama verrà conteso anche da, ex assesore M5s della giunta Messinese di Gela. Tormentata la candidatura diper il centrosinistra alla Camera: sul suo nome, e su quello diper il collegio plurinominale, il Pd locale è andato in rotta con i vertici del partito e così la strada sembra spianata per, che alle ultime Regionali aveva sfiorato l'elezione all'Ars con Forza Italia.Ad Agrigento centrodestra compatto su, mentre dovrebbe essere lotta per il secondo posto tra i due Sodano: da un lato Franco, figlio dell'ex sindaco di Agrigento Calogero, e dall'altro il grillino Michele. Partita più aperta, invece, nel collegio di Marsala per il Senato: qui l'ex deputato regionalecorre contro il mazarese(Forza Italia) e contro il grillino. In corsa ancheper Liberi e uguali. Alla Camera la senatrice uscentedovrà contrastare con l'avvocato alcamese, proposta dal centrodestra ma la partita riguarda anche la candidata del M5s, testimone di giustizia., dove comunque l'ingresso della componente che fa capo al sindaconel Pd potrebbe dare una mano alla coalizione.