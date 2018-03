"Noi siamo un argine alla destra e dal 5 marzo cominceremo a costruire anche il partito della sinistra. Se non ci sarà una maggioranza siamo pronti a sederci a un tavolo, in Parlamento, per la riforma della legge elettorale e tornare a votare: solo a questo siamo disponibili".

"Prima i 5 stelle non volevano alleanze con nessuno - ha detto il presidente del Senato - ora le vogliono con tutti ma alle loro condizioni: non è così che si fanno le alleanze, noi siamo fermi e non ci alleeremo mai con la destra perché ancorati ai principi della sinistra". Critico anche sulla decisione di Di Maio di presentare la sua squadra di ministri:

"Penso che i governi devono essere fatti dopo che il presidente della Repubblica dà l'incarico al presidente del Consiglio, farlo prima è solo una mossa propagandistica: bisogna aspettare i risultati".

"Renzi non lascia se perde le elezioni? È un problema loro, non so se sia una promessa o una minaccia".

"Ai giovani - ha concluso Grasso - dico di votare secondo i propri ideali, i miei li conoscete bene".

, dal palco del comizio finale della campagna elettorale a Palermo con una manifestazione a Piazza Verdi, con Rossella Muroni, Pippo Civati, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava. "E vogliamo cancellare la Buona scuola e via le tasse universitarie", ha aggiunto."Per impedire un governo Renzi-Berlusconi e non consegnare il Paese alla destra o al M5S l'unico voto utile è quello per Liberi e Uguali, una forza politica in grado di costruire la sinistra e il centrosinistra in Italia", ha detto il leader di LeU durante la passeggiata dal Teatro Politeama al Teatro Massimo con i giornalisti e i sostenitori. Tappa anche al bar Spinnato in via Principe di Belmonte lo stesso dove si reca Silvio Berlusconi quando si trova a Palermo.Un attacco anche al Pd di Renzi:La manifestazione è stata aperta da due gruppi musicali, tra cui i Tre Terzi, il gruppo palermitano che ha presentato il nuovo album a Casa Sanremo.