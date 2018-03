Per potere esercitare il proprio diritto di voto, l'elettore dovrà presentarsi munito di un documento di identità valido e della propria tessera elettorale.

A tal fine, l’amministrazione ha predisposto l’apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio elettorato di Piazza Giulio Cesare 52, dell’anagrafe di Viale Lazio 119/A e di dodici postazioni decentrate (sotto elencate) per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità. Uffici e postazioni osserveranno il seguente orario:

venerdì 2 marzo 2018 fino alle ore 18.00;

sabato 3 marzo 2018 ore 09.00-18.00;

domenica 4 marzo 2018 ore 07.00-23.00.

Complessivamente, gli aventi diritto al voto nel territorio comunale sono 529.640 per la Camera e 478.976 per il Senato.

Per 2.193 ragazzi - 1.115 maschi e 1078 femmine - quello di domenica 4 marzo sarà il primo voto in assoluto.

Sono 600 i seggi elettorali, divisi in 132 plessi, in cui lavoreranno complessivamente 3600 componenti di seggio (un presidente, quattro scrutatori ed un segretario per ciascun seggio).

Il costo della macchina elettorale (al netto dei compensi dei componenti dei seggi) è di 1.200.000 euro pari all'80% del costo che era stato sostenuto per l'ultima consultazione nazionale (il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). Il costo è carico dello Stato.

Le competenze dovute ai componenti di seggio vanno dai 187 euro per i presidenti, ai 145 euro di scrutatori e segretari.

Il personale comunale impiegato in questa consultazione elettorale consta di 793 unità, di cui 212 agenti di Polizia Municipale impegnati nei seggi o nei servizi ausiliari (per esempio, per la scorta dei plichi elettorali).

1) UFFICIO ELETTORATO (Piazza Giulio Cesare, 52);

2) UFFICIO ANAGRAFE (Viale Lazio,119/A)

3) POSTAZIONE PIAZZA MARINA (Piazza Marina 47);

4) POSTAZIONE BRANCACCIO - II CIRCOSCRIZIONE (Via San Ciro 15);

5) POSTAZIONE PADRE SPOTO (Via Spoto 17);

6) POSTAZIONE CAPINERE (Via Capinere 2);

7) POSTAZIONE MEZZOMONREALE - IV CIRCOSCRIZIONE (Viale Regione Siciliana 95);

8) POSTAZIONE TRICOMI (Via Tricomi 14/A-B);

9) POSTAZIONE UDITORE - V CIRCOSCRIZIONE (Via Adua 22);

10) POSTAZIONE NOCE/MALASPINA (Via Bevignani 74);

11) POSTAZIONE RESUTTANA - VI CIRCOSCRIZIONE (Via Monte San Calogero 28);

12) POSTAZIONE PALLAVICINO - VII CIRCOSCRIZIONE (Via E. Duse 31);

13) POSTAZIONE TOMMASO/NATALE (Via Sferracavallo 146/B);

14) POSTAZIONE MONTEPELLEGRINO - VIII CIRCOSCRIZIONE (Via E. Fileti 15).

Ulteriori informazioni utili sul portale delle elezioni, ospitato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://elezioni.comune.palermo.it/