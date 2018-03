Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 2 marzo, in Sicilia:1) PALERMO - Sala delle Missioni della Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace", C.so Vittorio Emanuele 429, ore 08:30 Inaugurazione della mostra "Palermo: il tempo del lavoro e dello svago tra gli anni '60 e '80 nelle fotografie dell'Archivio L'Ora", realizzata in collaborazione con gli alunni della classe V E del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo, a conclusione del progetto biennale di Alternanza Scuola-Lavoro.2) PETRALIA SOPRANA (PA) - Raffo, ore 09:00 La Cgil Palermo ha organizzato un'iniziativa per il settantesimo anniversario della morte di Epifanio Li Puma, con la partecipazione dei comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castellana Sicula e Ganci e con l'adesione di Anpi, Centro Pio la Torre Libera.3) PALERMO - Palazzo di Giustizia, Palermo ore 9.00 Processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Proseguono le arringhe difensive.4) PALERMO - Università degli Studi, Teatro Gregotti, viale delle Scienze, ore 09:00 Convegno su il "Disagio diffuso". Nel terzo millennio: tipologie, mutamenti e prospettive globali. Nella prima sessione si parlerà di "50 anni e più del progetto nuova specie"; nella seconda sessione, dalle 15, si parlerà di "come fare 'rrrete' per affrontare il disagio diffuso?".5) PALERMO - Palazzo Benso, sede del Tar, via Butera 6, ore 10:00 Il Presidente del Tar Sicilia, Palermo, Calogero Ferlisi, terrà la cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario 2018.6) CATANIA - piazza Vincenzo Bellini, ore 16:30 Chiusura campagna elettorale di M5s. Al comizio parteciperanno Nunzia Catalfo, Mario Michele Giarrusso, Gianina Ciancio, Santi Cappellani e Laura Paxia.7) AGRIGENTO - Sala Zeus, ore 17:00 Conferenza stampa per la riapertura del Palacongressi di Agrigento. Interverranno: Gaetano Armao vicepresidente della Regione Siciliana ed assessore all'Economia, Benedetta Cannata assessorato all'Economia, Calogero Firetto sindaco di Agrigento, Carmelina Volpe commissario per il Consiglio del Parco Valle dei Templi e Giuseppe Parello direttore del Parco Valle dei Templi.8) PALERMO - sala conferenze dell'Hotel Federico II, Central Palace, via Principe di Granatelli 60, ore 17:00 La Lista del Popolo per la Costituzione chiuderà la propria campagna elettorale a Palermo. Interverranno Antonio Ingroia e Giulietto Chiesa, fondatori della lista nata dal progetto politico La mossa del cavallo, e molti dei candidati alla Camera e al Senato.9) CATANIA - Scuola Superiore, Villa San SAverio, Via Valdisavoia 9, ore 17:30 Lectio magistralis del vice presidente del Csm Giovanni Legnini sui nuovi paradigmi collaborativi tra legislazione, regolazione e giurisdizione di fronte alla società e all'economia che cambiano.10) RAGUSA - sala convegni Avis di via della Solidarietà, ore 17:30 L'associazione Liberi Cittadini ha promosso un incontro sul tema "Libertà, cittadinanza, lavoro: quale futuro?". A relazionare saranno: Carmela Nicita, biologa; Giovanni Iacono, sociologo e metodologo; Gianni Bocchieri, esperto formazione e lavoro. I lavori saranno moderati da Antonino Marù, psicologo e psicoterapeuta.11) MESSINA - Libreria Feltrinelli, ore 18:00 Presentazione del romanzo di Giosuè Calaciura "Borgo Vecchio", Sellerio. Sarà presente l'autore.12) CATANIA - Zo Centro Culture Contemporanee, ore 21:00 Per la sezione Nuova Drammaturgia Siciliana della rassegna di creazioni contemporanee "Altrescene", prima assoluta dello spettacolo "A mani nude", di e con Pamela Toscano, tratto dall'omonimo romanzo biografico di Lucia Andreano.