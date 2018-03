Incidente sulla via del Mare, all'altezza della stazione Ostia Antica. A quanto ricostruito finora, un'auto per cause imprecisate ha prima tamponato una macchina in fila al semaforo in direzione Roma e ha poi invaso la corsia opposta scontrandosi con un autobus Tpl. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Sette i feriti. Il più grave sarebbe il conducente della macchina che ha causato l'incidente. L'uomo è stato liberato dai pompieri dalle lamiere e trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso.Altri sei feriti, tra cui la conducente del bus e alcuni passeggeri, sono stati portati in ospedale con codici gialli e verdi. (Ansa)