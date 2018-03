, all'altezza del supermercato Pewex.

La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Roma Capitale.

Era in auto con la fidanzata quando ha perso il controllo del veicolo, una Nissan Qashqai, ed è finito contro un albero. È morto così Matteo Berlenghini, di 19 anni, poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre la fidanzata, di 18 anni, è stata estratta viva dalle lamiere. I Vigili del fuoco l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118, ma è in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata.L'incidente mortale si è verificato intorno alle 22.30 di ieri sera in via Tor Bella Monaca