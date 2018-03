Dopo essere stato bloccato l'uomo invece di scendere subito dalla vettura ha armeggiato nel cruscotto e un agente, come previsto da protocollo, ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Soltanto allora i due occupanti, il guidatore e un passeggero di 14 anni, sono scesi e si sono sdraiati a terra.Il guidatore era senza patente, che gli era stata revocata dalla prefettura, e la Golf era sottoposta a sequestro. Il minorenne è stato affidato ai genitori mentre l'uomo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di sigilli.(ANSA)