La procura ha disposto l'autopsia. Todaro era capo della sezione di polizia giudiziaria del commissariato di Sant'Agata di Militello e amico di un altro poliziotto, Tiziano Granata, 42 anni, attivista di Legambiente, morto l'altro ieri.Il poliziotto era stato trovato morto nella sua abitazione di contrada Sant'Anna, tra Brolo e Gliaca di Piraino: sarebbe stato stroncato da un infarto ma la procura di Patti (Me) ha aperto un'inchiesta.Il senatore Beppe Lumia dice: "Todaro è stato un poliziotto di grande valore ha fatto parte della stessa squadra di Granata che, sotto la direzione del vice questore Daniele Manganaro, ha saputo colpire gli interessi della potente e violente 'mafia dei terreni' presente nei Nebrodi, nel campo del ciclo della carne, dei rifiuti, delle frodi comunitarie". "È chiaro - conclude - che sorgono spontanei molti interrogativi. È bene capire cosa sia realmente avvenuto e andare fino in fondo, come giustamente ha deciso di fare l'autorità giudiziaria". (ANSA).