. Il piccolo è deceduto a soli quattordici mesi, due giorni fa, all'ospedale dei Bambini (leggi qui) . Martedì sera aveva la febbre altissima, i genitori l'hanno subito trasportato al pronto soccorso. E lì è cominciato il calvario: le sue condizioni si sono aggravate, poi sono precipitate spegnendo ogni speranza.La sorellina di tre anni è stata ricoverata e viene tuttora tenuta sotto osservazione per una faringite, ma in base a quanto hanno già accertato i medici, sta meglio e per lei non ci sarebbe alcun rischio. "Il ricovero è stato disposto in via precauzionale - ha precisato il responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell'Asp, Nicola Casuccio - e anche i genitori sono stati sottoposti a profilassi perché entrati direttamente a contatto col figlio"."Non avremmo mai immaginato uno strazio del genere - dice Rosi Lo Pinto, che abita nella zona -. Quando abbiamo saputo cosa è successo al piccolo Giuseppe non volevamo crederci. Fino a poche ore prima il bambino stava bene, nulla lasciava pensare ad una tragedia simile"."Abbiamo saputo che il piccolo non ce l'aveva fatta tramite Facebook - dice Franco Billitteri, un vicino di casa -. Alfredo ha pubblicato un video del bambino, poi un'immagine triste che annunciava la sua morte. Il nostro cuore è in frantumi, siamo addolorati per tutti loro".Due i falsi allarmi che circolano: uno riguarda il presunto stato di quarantena dell'ospedale dei Bambini, subito smentito dall'Asp, l'altro consiglia invece di non portare i propri figli a scuola per il rischio di contagio. Un'altra "bufala" nata immotivatamente, visto che gli esperti hanno già escluso qualunque pericolo di epidemia. "Si è trattato di un caso isolato - ha ribadito Casuccio - una situazione già circoscritta. Non c'è alcuna emergenza". Sul tema è intervenuto anche il commissario dell'azienda Civico Giovanni Migliore: "Tutte le notizie che riferiscono di provvedimenti di isolamento o profilassi straordinaria adottati dall’ospedale pediatrico Giovanni Di Cristina di Palermo in relazione al recente caso di meningite batterica, sono prive di fondamento. L’attività assistenziale viene condotta, come di consueto, regolarmente e con le modalità ordinarie".