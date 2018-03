Mercoledì scorso gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico, con auto civetta in servizio di controllo del territorio disposto dal Comandante Gabriele Marchese hanno notato i movimenti sospetti dei due che, fallito il primo tentativo di mettere in moto il mezzo, lo spingevano per fuggire via.

A quel punto è iniziato l’inseguimento e gli agenti hanno bloccato ed arrestato i due complici. Il minorenne è stato associato al centro giustizia minorile di via Malaspina ed affidato ad una comunità in attesa del giudizio della magistratura.

da una pattuglia della Polizia municipale mentre stava rubando insieme ad un minorenne, un ciclomotore posteggiato davanti il supermercato Lidl di via Roma.