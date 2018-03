PALERMO - Sono le prime a raccogliere i giudizi dei turisti. Le prime a registrarne la meraviglia davanti alle bellezze della città come la delusione davanti a ciò che non va: dai sacchetti dell'immondizia lasciati fuori dai cassonetti alla difficoltà di accedere ad alcuni monumenti per l'assenza di scivoli per i disabili o di muoversi per strada a causa di auto parcheggiate malamente. Così le Guide turistiche hanno deciso di stringere un'intesa con il Comune di Palermo e le sue partecipate per diventare "Sentinelle della bellezza" nell'anno di Palermo Capitale della Cultura e di Manifesta12.L'intesa è nata a seguito delle proposte presentate dalle associazioni di guide turistiche Federagit Confesercenti Sicilia, Gta Palermo, Agt Palermo che già da anni cooperano con il Comune attraverso la promozione di attività culturali e che hanno chiesto di poter collaborare con la RAP e con il Comando di Polizia Municipale, incontrando l'immediata disponibilità del Sindaco Leoluca Orlando. Così, dalla prossima settimana le associazioni avranno a disposizione un numero a cui segnalare eventuali criticità e contestualmente inviare le foto di eventuali ingombranti abbandonati riscontrati durante i loro percorsi utilizzando l'app "Rap Palermo" scaricabile da cellulare. Non solo: all'azienda di Igiene ambientale e a Reset che si occupa della manutenzione delle aiuole le associazioni, durante un incontro presso la Rap, hanno consegnato le mappe degli itinerari turistici maggiormente frequentati e il calendario degli scali crocieristici per il 2018 così da intervenire in maniera più precisa al mantenimento della pulizia delle strade, come già avviene per il percorso arabo normanno."Nonostante gli sforzi dell'amministrazione nel miglioramento del servizio di raccolta rifiuti - dice Corinna Scaletta, presidente regionale di Federagit Confesercenti - nel centro storico, si assiste ancora alla sgradevole abitudine di molti cittadini di conferire i rifiuti al di fuori degli orari consentiti e in luoghi non autorizzati". (ANSA).