Sono partiti e si concluderanno a breve i lavori per il ripristino dell’ingresso laterale da via Roccaforte, presso la grande cancellata di ferro, e di parte delle gradinate per il pubblico.

A comunicarlo il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque. “Non ci siamo dimenticati dell’impiantistica sportiva del territorio – dice il sindaco, Cinque – teniamo allo sport e a chi lo pratica e vogliamo donare, quanto prima ai cittadini la possibilità di assistere alle partite che si svolgono nello stadio”. L

a tribuna e la gradinata, per motivi di sicurezza, in quanto inagibili, non sono accessibili da ormai oltre un decennio. L’amministrazione comunale ha comunicato che sta cercando di provvedere anche a questo.

BAGHERIA - Il pubblico potrà di nuovo accedere allo stadio di Bagheria per seguire le partite delle associazioni sportive locali.