Il Corpo Consolare ha, inoltre, dato ufficialmente il benvenuto ai Consoli Generali della Federazione Russa e al Console Generale del Marocco.

Oltre al’approvazione di alcuni aspetti amministrativi si è, inoltre, discusso il programma di diverse delle iniziative che verranno realizzate nel corso dell’anno 2018 ed è stato deliberato che le iniziative culturali dei singoli Consolati saranno promosse e patrocinate dal Corpo Consolare, in modo da poter anche essere inserite nei programmi culturali della città di Palermo.

“Siamo coscienti – spiegano dal Corpo Consolare di Palermo – del ruolo importante che svolge Il Corpo Consolare, oltre che per i servizi che vengono resi ai cittadini stranieri presenti sul territorio siciliano, anche per la grande visibilità che si dà all’Estero alla nostra città. È, infatti, grazie a tutti i Consoli che, spesso, Palermo è stata visitata da personalità straniere, Ambasciatori, Ministri, Capi di Stato, nonché numerosi esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’economia”.

Per avviare tutte le procedure necessarie, è stato dato mandato a Davide Farina, Console Onorario della Repubblica di Polonia, e ad Antonio Cosenz, Console Onorario del Granducato del Lussemburgo. I dettagli per l’attribuzione della borsa di studio saranno definiti in sinergia con l’Ateneo palermitano.L’istituzione della borsa di studio è stata decisa nel corso dell’annuale assemblea del Corpo Consolare di Palermo, che si è svolta a Villa Niscemi. L’Assemblea è stata presieduta dal Decano Irene Salcher-Cillari, Console Onorario dell’Austria, affiancata dal Segretario Generale Antonio Di Fresco, Console Onorario della Corea del Sud.